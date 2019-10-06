Выпуск новостей за 15:00: Протесты в Гонконге. Первый снег в горах

В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 15:00 – в центре Гонконга снова горячо, на акцию протеста вышли несколько тысяч человек. О первом снеге в Украине свидетельствуют камеры видеонаблюдений, установленные на горнолыжных курортах. Подтверждают это и представители Черногорского поисково-спасательного поста, расположенного на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Также в выпуске: В Днепре – угроза обвала общежития, студентов эвакуировали, проспект перекрыли. На Майдане Независимости в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинским властям.

Источник: 24 канал