Выпуск новостей за 15:00: Протесты в Гонконге. Первый снег в горах
В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 15:00 – в центре Гонконга снова горячо, на акцию протеста вышли несколько тысяч человек. О первом снеге в Украине свидетельствуют камеры видеонаблюдений, установленные на горнолыжных курортах. Подтверждают это и представители Черногорского поисково-спасательного поста, расположенного на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Также в выпуске:
В Днепре – угроза обвала общежития, студентов эвакуировали, проспект перекрыли.
На Майдане Независимости в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинским властям.
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Источник: 24 канал
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