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      Выпуск новостей за 15:00: Протесты в Гонконге. Первый снег в горах

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 октября по состоянию на 15:00 – в центре Гонконга снова горячо, на акцию протеста вышли несколько тысяч человек. О первом снеге в Украине свидетельствуют камеры видеонаблюдений, установленные на горнолыжных курортах. Подтверждают это и представители Черногорского поисково-спасательного поста, расположенного на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

      Также в выпуске:

      В Днепре – угроза обвала общежития, студентов эвакуировали, проспект перекрыли.

      На Майдане Независимости в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинским властям.

      blog_ava
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      Теги: Погода Протесты в Гонконге Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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