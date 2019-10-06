Випуск новин за 15:00: Протести у Гонконгу. Перший сніг у горах

У випуску новин за 6 жовтня станом на 15:00 – у середмісті Гонконгу знову гаряче, на акцію протесту вийшли кілька тисяч людей. Про перший сніг в Україні свідчать камери відеоспостережень, встановлені на гірськолижних курортах. Підтверджують це і представники Чорногірського пошуково-рятувального поста, що розташований на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Також у випуску: У Дніпрі – загроза обвалу гуртожитка, студентів евакуювали, проспект перекрили. На Майдані Незалежності у Києві активісти оголосили про створення руху опору і висунули вимоги українській владі.

Джерело: 24 канал