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      Випуск новин за 15:00: Протести у Гонконгу. Перший сніг у горах

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 жовтня станом на 15:00 – у середмісті Гонконгу знову гаряче, на акцію протесту вийшли кілька тисяч людей. Про перший сніг в Україні свідчать камери відеоспостережень, встановлені на гірськолижних курортах. Підтверджують це і представники Чорногірського пошуково-рятувального поста, що розташований на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

      Також у випуску:

      У Дніпрі – загроза обвалу гуртожитка, студентів евакуювали, проспект перекрили. 

      На Майдані Незалежності у Києві активісти оголосили про створення руху опору і висунули вимоги українській владі. 

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      Теги: Випуск новин Протести у Гонконгу Погода
      Джерело: 24 канал
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