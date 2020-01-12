Выпуск новостей за 15:00: Протесты в Иране. Задержание подозреваемых в убийстве Окуевой

В выпуске новостей за 12 января по состоянию на 15:00 – тысячи людей в различных городах Ирана уже несколько дней выходят на массовые акции протеста против главы государства Аятоллы Али Хаменеи. А все из-за сбития иранскими силами украинского "Боинга". Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой. Об этом в Фейсбуке сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Также в выпуске: Власти Австралии организовали доставку пищи для животных, которые живут в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от пожаров. В Госдепе США отреагировали на обвинения Ирана в частичной вине Америки в сбитии украинского Боинга. Королева Великобритании Елизавета 2 созывает экстренный саммит, а все из-за скандального заявления принца Гарри и Меган Маркл.