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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Выпуск новостей за 15:00: Протесты в Иране. Задержание подозреваемых в убийстве Окуевой

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 января по состоянию на 15:00 – тысячи людей в различных городах Ирана уже несколько дней выходят на массовые акции протеста против главы государства Аятоллы Али Хаменеи. А все из-за сбития иранскими силами украинского "Боинга". Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой. Об этом в Фейсбуке сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

      Также в выпуске:

      Власти Австралии организовали доставку пищи для животных, которые живут в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от пожаров.

      В Госдепе США отреагировали на обвинения Ирана в частичной вине Америки в сбитии украинского Боинга.

      Королева Великобритании Елизавета 2 созывает экстренный саммит, а все из-за скандального заявления принца Гарри и Меган Маркл.

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      Теги: Иран Выпуск новостей Убийство Амины Окуевой
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