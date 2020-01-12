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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Випуск новин за 15:00: Протести в Ірані. Затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 січня станом на 15:00 – тисячі людей у різних містах Ірану вже кілька днів виходять на масові акції протесту проти очільника держави Аятоли Алі Хаменеї. А все через збиття іранськими силами українського "Боїнга". Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої. Про це у Фейсбуці повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

      Також у випуску:

      Влада Австралії організувала доставлення їжі для тварин, які живуть у важкодоступних місцях і зонах, які постраждали від пожеж.

      У Держдепі США відреагували на звинувачення Ірану у частковій провині Америки в збитті українського Боїнга.

      Королева Великої Британії Єлизавета 2 скликає екстрений саміт, а все через скандальну заяву принца Гаррі й Меган Маркл.

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      Теги: Іран Випуск новин Вбивство Аміни Окуєвої
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