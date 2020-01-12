Випуск новин за 15:00: Протести в Ірані. Затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої

У випуску новин за 12 січня станом на 15:00 – тисячі людей у різних містах Ірану вже кілька днів виходять на масові акції протесту проти очільника держави Аятоли Алі Хаменеї. А все через збиття іранськими силами українського "Боїнга". Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої. Про це у Фейсбуці повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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