Выпуск новостей за 15:00: Протесты в Минске. Депортация украинцев из Гонконга

В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 15:00 – сотни людей в Минске вышли на протест против интеграции Беларуси в соседнюю Россию. Правоохранители в штатском с расстояния наблюдают за акцией. Граждан Украины депортируют из Гонконга. Даже тех, кто имеет все законные основания для пребывания в мегаполисе.

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