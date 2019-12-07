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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выпуск новостей за 15:00: Протесты в Минске. Депортация украинцев из Гонконга

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 15:00 – сотни людей в Минске вышли на протест против интеграции Беларуси в соседнюю Россию. Правоохранители в штатском с расстояния наблюдают за акцией. Граждан Украины депортируют из Гонконга. Даже тех, кто имеет все законные основания для пребывания в мегаполисе.

      Также в выпуске:

      Французы снова бастуют: на этот раз из-за повышения цен на топливо и против повышения пенсионного возраста.

      Представители пророссийских боевиков Донетчины вернули Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.

      В Украине впервые отметили День украинского платка: сделать этот день праздником предложили активистки в Виннице.

      Владимир Зеленский впервые принял участие в ток-шоу в прямом эфире рассказал, с чем Украина идет на встречу "нормандской четверки".

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      Теги: Новости Украины Протесты в Гонконге Протесты Новости Беларуси Выпуск новостей
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