Випуск новин за 15:00: Протести у Мінську. Депортація українців з Гонконгу

У випуску новин за 7 грудня станом на 15:00 – сотні людей в Мінську вийшли на протест проти інтеграції Білорусі в сусідню Росію. Правоохоронці у цивільному з відстані спостерігають за акцією. Громадян України депортують з Гонконгу. Навіть тих, хто має всі законні підстави для перебування у мегаполісі.

Також у випуску:

Французи знову страйкують: цього разу через підвищення цін на пальне та проти підвищення пенсійного віку.

Представники проросійських бойовиків Донеччини повернули Україні тіло загиблого працівника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Дмитра Каплунова.

В Україні вперше відзначили День української хустки: зробити цей день святом запропонували активістки у Вінниці.

Володимир Зеленський вперше взяв участь в ток-шоу в прямому ефірі розповів, з чим Україна йде на зустріч "нормандської четвірки".