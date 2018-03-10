Выпуск новостей за 15:00: Протесты в Словакии. Электробус Маска

В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 15:00 – в Словакии начались самые массовые протесты за последние 28 лет. В митинге из-за убийства журналиста Яна Куцяка приняли участие более 120 тысяч словаков. Илон Маск презентовал скоростной электробус, который сможет ездить в подземных тоннелях со скоростью до 240 километров в час.

Также в выпуске: Боевики не прекращают обстреливать украинские позиции, 1 боец погиб. Учителям Флориды разрешили носить оружие в школах. На Харьковщине воссоздали бой Второй мировой войны за поселок Соколово.