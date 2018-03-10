Випуск новин за 15:00: Протести у Словаччині. Електробус Маска

У випуску новин за 10 березня станом на 15:00 – у Словаччині розпочалися найбільш масові протести за останні 28 років. У мітингу через вбивство журналіста Яна Куцяка взяло участь понад 120 тисяч словаків. Ілон Маск презентував швидкісний електробус, який зможе їздити в підземних тунелях зі швидкістю до 240 кілометрів за годину.

Також у випуску: Бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції, 1 боєць загинув. Учителям Флориди дозволили носити зброю в школах. На Харківщині відтворили бій Другої світової війни за селище Соколово.