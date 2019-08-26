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      Выпуск новостей за 15:00: Распределение комитетов в Раде. Ситуация на Донбассе

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 15:00 – Дмитрий Разумков заявил, что оппозиции предложили возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов. На фронте начало суток, по состоянию на 7:00, выдалось тихим, враждебных обстрелов не зафиксировано.

      Также в выпуске:

      Элладская церковь, которая является частью Греческой, собирается признать новосозданную Украинскую православную церковь.

      В центре Киева стреляли из гранатомета. Мишенью неизвестных стал фасад здания компании "Мостострой" на улице Паньковской.

      Саммит "Большой семерки", который начался во французском городе Биарицц, увенчался ссорой. Дональд Трамп не смог договориться с другими членами объединения относительно дальнейшего участия в нем России.

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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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