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      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
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      Випуск новин за 15:00: Розподіл комітетів у Раді. Ситуація на Донбасі

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 серпня станом на 15:00 – Дмитро Разумков заявив, що опозиції запропонували очолити комітети з питань прав людини і деокупації тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів. На фронті початок доби, станом на 7:00, видався тихим, ворожих обстрілів не зафіксовано.

      Також у випуску:

      Елладська церква, що є частиною Грецької, збирається визнати новостворену Українську православну церкву.

      У центрі Києва стріляли з гранатомета. Мішенню невідомих став фасад будівлі компанії "Мостобуд", що по вулиці Паньківській.

      Саміт "Великої сімки", що розпочався у французькому місті Біаріцці, увінчався сваркою. Дональд Трамп не зміг домовитися з іншими членами об'єднання щодо подальшої участі у ньому Росії.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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