Випуск новин за 15:00: Розподіл комітетів у Раді. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 26 серпня станом на 15:00 – Дмитро Разумков заявив, що опозиції запропонували очолити комітети з питань прав людини і деокупації тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів. На фронті початок доби, станом на 7:00, видався тихим, ворожих обстрілів не зафіксовано.

Також у випуску: Елладська церква, що є частиною Грецької, збирається визнати новостворену Українську православну церкву. У центрі Києва стріляли з гранатомета. Мішенню невідомих став фасад будівлі компанії "Мостобуд", що по вулиці Паньківській. Саміт "Великої сімки", що розпочався у французькому місті Біаріцці, увінчався сваркою. Дональд Трамп не зміг домовитися з іншими членами об'єднання щодо подальшої участі у ньому Росії.

Джерело: 24 канал