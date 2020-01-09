Выпуск новостей за 15:00: Расследование авиакатастрофы в Иране. Выгода транзита

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 15:00 – К расследованию авиакатастрофы "Боинга" МАУ под Тегераном привлекут Украину и США. Информацию о крушении передали только двум государствам, ведь в Украине самолет был зарегистрирован, а в США его произвели. Транзит российского газа через Украину принесет дополнительные 2% ВВП в год – это ориентировочно 150 миллиардов гривен в течение пяти лет.

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На трассе Львов – Шегини вблизи села Бартатов в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли три человека. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где влетел в фуру.

В Великобритании принц Гарри и его жена Меган Маркл официально заявили об отграничении от королевской семьи. Пара отметила, что этому решению предшествовали месяцы раздумий и обсуждений внутри семьи.

В аэропорту Тель-Авива у самолета "Боинг" 737 загорелся двигатель. Произошло это во время разгона перед взлетом. Самолет вернули на аэродром, а пассажиров эвакуировали.