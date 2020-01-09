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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 15:00: Розслідування авіакатастрофи в Ірані. Вигода транзиту

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 січня станом на 15:00 – До розслідування авіакатастрофи "Боїнга" МАУ під Тегераном залучать Україну та США. Інформацію про авіатрощу передали лише двом державам, адже в Україні літак був зареєстрований, а у США його виробили. Транзит російського газу через Україну принесе додаткові 2% ВВП на рік – це орієнтовно 150 мільярдів гривень протягом п'яти років.

      Також у випуску:

      На трасі Львів – Шегині поблизу села Бартатів внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули троє людей. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де влетів у фуру. 

      У Великобританії принц Гаррі та його дружина Меган Маркл офіційно заявили про відмежування від королівської сім'ї. Пара зазначила, що цьому рішенню передували місяці роздумів та обговорень усередині родини.

      В аеропорту Тель-Авіва у літака "Боїнг" 737 загорівся двигун. Сталося це під час розгону перед злетом. Літак повернули на аеродром, а пасажирів евакуювали.

       

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      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Випуск новин Газ Розслідування
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