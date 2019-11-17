Выпуск новостей за 15:00: Расследование преступлений Майдана. Возвращение захваченных кораблей

В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 15:00 – расследование преступлений Майдана под угрозой. Верховная Рада не проголосовала за необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили его продолжить. Россия начала процесс передачи украинских судов, которые захватила в Керчи в 2018 году.

Также в выпуске: Один украинский военный погиб на передовой в прошедшие сутки. Оккупанты продолжают пренебрегать договоренностями о режиме тишины. Президентский законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта поддержали в первом чтении. На Николаевщине загорелся пассажирский поезд. К счастью, обошлось без пострадавших. Спецпредставителя США по вопросам Украины может не быть: должность, которую два года занимал Курт Уолкер, вообще думают убрать.