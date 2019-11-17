Випуск новин за 15:00: Розслідування злочинів Майдану. Повернення захоплених кораблів

У випуску новин за 17 листопада станом на 15:00 – розслідування злочинів майдану під загрозою. Верховна Рада не проголосувала за необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили його продовжити. Росія почала процес передачі українських суден, які захопила в Керчі у 2018 році.

Також у випуску: Один український військовий загинув на передовій минулої доби. Окупанти продовжують нехтувати домовленостями про режим тиші. Президентський законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво спирту підтримали в першому читанні. На Миколаївщині загорівся пасажирський потяг. На щастя, обійшлося без постраждалих. Спецпредставника США з питань України може не бути: посаду, яку два роки займав Курт Волкер, взагалі думають прибрати.