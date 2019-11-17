Випуск новин за 15:00: Розслідування злочинів Майдану. Повернення захоплених кораблів
У випуску новин за 17 листопада станом на 15:00 – розслідування злочинів майдану під загрозою. Верховна Рада не проголосувала за необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили його продовжити. Росія почала процес передачі українських суден, які захопила в Керчі у 2018 році.
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