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      Выпуск новостей за 15:00: Расследование в отношении "слуг народа". Контрабанда на Закарпатье

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      В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 15:00 – депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ взялось расследовать возможное взяточничество в "Слуге народа". На Закарпатье в пункте пропуска "Ужгород" пограничники задержали контрабандистов, которые везли из Украины в Германию 374 килограмма героина.

      Также в выпуске:

      Британская полиция идентифицировала личность лондонского нападающего, им оказался 28-летний Усман Хан, который в 2012 году был судим по статьям, связанным с терроризмом.

      В Запорожье полицейские задержали служителя УПЦ Московского патриархата, когда тот получал на почте посылку с наркотиками.

      Скандальный нардеп-беглец Александр Онищенко возвращается в Украину. Он планирует прибыть в Киев 13 декабря.

      Крым и Apple: корпорация будет решать вопрос обозначения оккупированного полуострова после анализа специалистов.

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      Теги: Новости Закарпатья Контрабанда НАБУ Слуга народа Выпуск новостей
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