Выпуск новостей за 15:00: Расследование в отношении "слуг народа". Контрабанда на Закарпатье

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 15:00 – депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ взялось расследовать возможное взяточничество в "Слуге народа". На Закарпатье в пункте пропуска "Ужгород" пограничники задержали контрабандистов, которые везли из Украины в Германию 374 килограмма героина.

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