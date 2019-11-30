Випуск новин за 15:00: Розслідування щодо "слуг народу". Контрабанда на Закарпатті
У випуску новин за 30 листопада станом на 15:00 – депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що НАБУ взялося розслідувати можливе хабарництво у "Слузі народу". На Закарпатті у пункті пропуску "Ужгород" прикордонники затримали контрабандистів, які везли з України в Німеччину 374 кілограми героїну.
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