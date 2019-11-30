Випуск новин за 15:00: Розслідування щодо "слуг народу". Контрабанда на Закарпатті

У випуску новин за 30 листопада станом на 15:00 – депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що НАБУ взялося розслідувати можливе хабарництво у "Слузі народу". На Закарпатті у пункті пропуску "Ужгород" прикордонники затримали контрабандистів, які везли з України в Німеччину 374 кілограми героїну.

Також у випуску: Британська поліція ідентифікувала особу лондонського нападника, ним виявився 28-річний Усман Хан, якого у 2012 році судили за статтями, пов'язаними з тероризмом. У Запоріжжі поліцейські затримали служителя УПЦ Московського патріархату, коли той отримував на пошті посилку з наркотиками. Скандальний нардеп-утікач Олександр Онищенко повертається в Україну. Він планує прибути до Києва 13 грудня. Крим і Apple: корпорація буде розв'язувати питання позначення окупованого півострова після аналізу фахівців.