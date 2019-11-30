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      Випуск новин за 15:00: Розслідування щодо "слуг народу". Контрабанда на Закарпатті

      Випуск новин 32 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 листопада станом на 15:00 – депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що НАБУ взялося розслідувати можливе хабарництво у "Слузі народу". На Закарпатті у пункті пропуску "Ужгород" прикордонники затримали контрабандистів, які везли з України в Німеччину 374 кілограми героїну.

      Також у випуску: 

      Британська поліція ідентифікувала особу лондонського нападника, ним виявився 28-річний Усман Хан, якого у 2012 році судили за статтями, пов'язаними з тероризмом.

      У Запоріжжі поліцейські затримали служителя УПЦ Московського патріархату, коли той отримував на пошті посилку з наркотиками.

      Скандальний нардеп-утікач Олександр Онищенко повертається в Україну. Він планує прибути до Києва 13 грудня.

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      Теги: Слуга народу Випуск новин Новини Закарпаття НАБУ Контрабанда
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