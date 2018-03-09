Выпуск новостей за 15:00: Рубана посадили в СИЗО. Помощь Еврокомиссии
Выпуск новостей 15:53, 9 марта 73 Читати новину українською
В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 15:00 – руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которому инкриминируют подготовку террористического акта, избрана мера пресечения в виде двухмесячного содержания в СИЗО без права внесения залога. Еврокомиссия предложила Украине один миллиард евро помощи на реформы.
Также в выпуске:
Украина отмечает день рождения Тараса Шевченко.
СБУ дает брифинг по поводу задержания Владимира Рубана.
На фронте погиб один украинский боец.
Источник: 24 Канал
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