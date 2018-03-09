Випуск новин за 15:00: Рубана посадили у СІЗО. Допомога Єврокомісії
Випуск новин 15:52, 9 березня 143 Читать новость на русском
У випуску новин за 9 березня станом на 15:00 – керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, якому інкримінують підготовку терористичного акту, обрали запобіжний захід у вигляді двомісячного тримання у СІЗО без права внесення застави. Єврокомісія запропонувала Україні один мільярд євро допомоги на реформи.
Також у випуску:
Україна відзначає День народження Тараса Шевченко.
СБУ дає брифінг з приводу затримання Володимира Рубана.
На фронті загинув один український боєць.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні, 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні, 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні, 08:00
Коментарі