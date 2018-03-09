Випуск новин за 15:00: Рубана посадили у СІЗО. Допомога Єврокомісії

У випуску новин за 9 березня станом на 15:00 – керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, якому інкримінують підготовку терористичного акту, обрали запобіжний захід у вигляді двомісячного тримання у СІЗО без права внесення застави. Єврокомісія запропонувала Україні один мільярд євро допомоги на реформи.

Також у випуску: Україна відзначає День народження Тараса Шевченко. СБУ дає брифінг з приводу затримання Володимира Рубана. На фронті загинув один український боєць.