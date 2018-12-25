Выпуск новостей за 15:00: Санкции РФ против Украины. Провокации боевиков

В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 15:00 – Российская Федерация расширила список санкций против Украины. За минувшие сутки пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских защитников. К сожалению, трое бойцов ВСУ были ранены.

Также в выпуске: В оккупированном Крыму оставили под арестом трёх украинских моряков. В Индонезии от цунами погибли 429 человек. В Китае мужчина похитил автобус и наехал на прохожих, есть жертвы. Кевина Спейси вызвали в суд из-за сексуальных домогательств.