Выпуск новостей за 15:00: Санкции РФ против Украины. Провокации боевиков
В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 15:00 – Российская Федерация расширила список санкций против Украины. За минувшие сутки пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских защитников. К сожалению, трое бойцов ВСУ были ранены.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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