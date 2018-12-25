Випуск новин за 15:00: Санкції РФ проти України. Провокації бойовиків
У випуску новин за 25 грудня станом на 15:00 – Російська Федерація розширила список санкцій проти України. За минулу добу проросійські бойовики 20 разів обстріляли позиції українських захисників. На жаль, троє бійців ЗСУ поранені.
Також у випуску:
В окупованому Криму залишили під арештом тьох українських моряків.
В Індонезії від цунамі загинули 429 людей.
У Китаї чоловік викрав автобус та наїхав на перехожих, є жертви.
Кевіна Спейсі викликали в суд через сексуальні домагання.
Джерело: 24 канал
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