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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 15:00: Сенцов в Украине. Гибель бойца на Донбассе

      Выпуск новостей 47 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 15:00 – украинского режиссера Олега Сенцова до последнего не вносили в список пленных на обмен. По неофициальной информации, за него Кремль требовал отдать боевика Владимира Цемаха, причастного к катастрофе MH17. От пули снайпера на Донбассе погиб Ткачишин Михаил. Он был родом из Херсонщины, но в последнее время жил во Львовской области с семьей.

      Также в выпуске:

      Люди из окружения Владимира Зеленского отгуляли на дне рождении соратника Медведчука, Григория Суркиса.

      Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе, 6 сентября они 11 раз обстреляли позиции украинских военных.

      В Днепре досрочно открыли Центральный мост, из-за которого в июле поспорили президент Владимир Зеленский и мэр города Борис Филатов.

      Как происходил обмен пленными между Украиной и Россией.

      blog_ava
      Пленные моряки и узники Кремля вернулись в Украину: онлайн-трансляция
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      Теги: Обмен пленными Выпуск новостей Война на Донбассе Олег Сенцов Жертвы
      Источник: 24 канал
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