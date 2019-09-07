Выпуск новостей за 15:00: Сенцов в Украине. Гибель бойца на Донбассе

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 15:00 – украинского режиссера Олега Сенцова до последнего не вносили в список пленных на обмен. По неофициальной информации, за него Кремль требовал отдать боевика Владимира Цемаха, причастного к катастрофе MH17. От пули снайпера на Донбассе погиб Ткачишин Михаил. Он был родом из Херсонщины, но в последнее время жил во Львовской области с семьей.

Также в выпуске: Люди из окружения Владимира Зеленского отгуляли на дне рождении соратника Медведчука, Григория Суркиса. Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе, 6 сентября они 11 раз обстреляли позиции украинских военных. В Днепре досрочно открыли Центральный мост, из-за которого в июле поспорили президент Владимир Зеленский и мэр города Борис Филатов. Как происходил обмен пленными между Украиной и Россией.

Источник: 24 канал