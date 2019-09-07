Випуск новин за 15:00: Сенцов в Україні. Загибель бійця на Донбасі

У випуску новин за 7 вересня станом на 15:00 – українського режисера Олега Сенцова до останнього не вносили в список полонених на обмін. За неофіційною інформацією, за нього Кремль вимагав віддати бойовика Володимира Цемаха, причетного до катастрофи MH17. Від кулі снайпера на Донбасі загинув Ткачишин Михайло. Він був родом із Херсонщини, але останнім часом проживав у Львівській області з сім'єю.

Також у випуску: Люди з оточення Володимира Зеленського відгуляли на дні народженні соратника Медведчука Григорія Суркіса. Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі, 6 вересня вони 11 разів обстріляли позиції українських військових. В Дніпрі дочасно відкрили Центральний міст, через який у липні посперечалися президент Володимир Зеленський та мер міста Борис Філатов. Як відбувався обмін полоненими між Україною та Росією.

Джерело: 24 канал