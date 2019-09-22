Выпуск новостей за 15:00: Сенцов во Львове. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 22 сентября по состоянию на 15:00 – бывший кремлевский узник Олег Сенцов презентовал свою книгу "Маркетер" во Львове. Пророссийские боевики на Донбасе не брезгуют бить из запрещенного Минском оружия. Чуть ли не ежедневно поливают окрестности населенных пунктов минами 82-го калибра.

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