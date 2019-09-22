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      Выпуск новостей за 15:00: Сенцов во Львове. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 сентября по состоянию на 15:00 – бывший кремлевский узник Олег Сенцов презентовал свою книгу "Маркетер" во Львове. Пророссийские боевики на Донбасе не брезгуют бить из запрещенного Минском оружия. Чуть ли не ежедневно поливают окрестности населенных пунктов минами 82-го калибра.

      Также в выпуске:

      На Украину уверенно надвигается осень. ГСЧС предупреждает о сильном ветре по всей территории страны, кроме западных областей

      Албанию всколыхнуло мощное землетрясение. Стихию признали сильнейшей за последние 30 лет.

      Президента Дональда Трампа обвиняют в давлении на Украину. И хотят, чтобы он обнародовал стенограмму разговора с Владимиром Зеленским.

      На Хмельнитчине в селе Новоселка машина ночью врезалась в столб электроопоры.

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      Теги: Олег Сенцов Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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