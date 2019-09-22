Випуск новин за 15:00: Сенцов у Львові. Ситуація на фронті

У випуску новин за 22 вересня станом на 15:00 – колишній кремлівський в'язень Олег Сенцов презентував свою книгу "Маркетер" у Львові. Проросйські бойовики на Донасі не гребують гатити із забороненої Мінськом зброї. Ледь не щодня поливають околиці населених пунктів мінами 82-го калібру.

Також у випуску: На Україну впевнено насувається осінь. Надзвичайники попереджають про сильний вітер по всій території країни, орім західних областей Албанію сколихнув потужний землетрус. Стихію визнали найсильнішою за останні 30 років. Президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на Україну. Та хочуть, аби він оприлюднив стенограму розмови з Володимиром Зеленським. На Хмельниччині у селі Новосілка автівка вночі врізалась у стовп електроопори.

Джерело: 24 канал