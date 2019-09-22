17:42
22 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 15:00: Сенцов у Львові. Ситуація на фронті

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 вересня станом на 15:00 – колишній кремлівський в'язень Олег Сенцов презентував свою книгу "Маркетер" у Львові. Проросйські бойовики на Донасі не гребують гатити із забороненої Мінськом зброї. Ледь не щодня поливають околиці населених пунктів мінами 82-го калібру.

      Також у випуску:

      На Україну впевнено насувається осінь. Надзвичайники попереджають про сильний вітер по всій території країни, орім західних областей

      Албанію сколихнув потужний землетрус. Стихію визнали найсильнішою за останні 30 років.

      Президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на Україну. Та хочуть, аби він оприлюднив стенограму розмови з Володимиром Зеленським.

      На Хмельниччині у селі Новосілка автівка вночі врізалась у стовп електроопори.

      blog_ava
      Це вигадки Путіна, – Порошенко про формулу Штайнмаєра
      сьогодні
      3032
      Теги: Олег Сенцов Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вибори як тест на демократію: досвід Норвегії
      сьогодні , 16:05 Вибори як тест на демократію: досвід Норвегії
      Блог Медіа 182
      Испытания Зеленського: что решит судьбу украинцев
      сьогодні , 16:00 Испытания Зеленського: что решит судьбу украинцев
      Павло Казарін 784
      Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      19 вересня , 09:30 Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      12
      Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      сьогодні , 12:00 Фахівці розповіли, чому потрібно писати від руки
      Блог Медіа 1008
      Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      сьогодні , 08:40 Масові арешти в Москві – черговий план Путіна залякати росіян
      Артем Овдієнко 3614
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук