Выпуск новостей за 15:00: Сенцов встретится с семьей. Сложности домашних родов

В выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 15:00 – семья уволенного украинского политзаключенного Олега Сенцова пересекла административную границу с оккупированным Крымом и направляется в Киев. Домашние роды становятся все популярнее среди украинцев. И хотя соответствующей статистики в Минздраве не предоставляют, медики не скрывают: женщины нашли альтернативу роддому и все чаще рожают дома.

Также в выпуске: Сегодня годовщина так называемой операции "Висла". 75 лет назад украинцев, проживавших на Западной Украине, принудительно выселили из их домов.

Источник: 24 канал