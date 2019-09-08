Випуск новин за 15:00: Сенцов зустрінеться з родиною. Складнощі домашніх пологів

У випуску новин за 8 вересня станом на 15:00 – родина звільненого українського політв'язня Олега Сенцова перетнула адміністративну межу з окупованим Кримом та прямує до Києва. Домашні пологи стають дедалі популярнішими серед українців. І хоча відповідної статистики в МОЗ не надають, медики не приховують: жінки знайшли альтернативу пологовому і все частіше народжують вдома.

Також у випуску: Сьогодні роковини так званої операції "Вісла". 75 років тому українців, які проживали на Західній Україні примусово виселили.

Джерело: 24 канал