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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      Выпуск новостей за 15:00: Схождение Благодатного огня. Государственный контроль за изоляцией

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 15:00 – в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Традиционную церемонию провели в субботу перед Пасхой в храме Господня. Из-за пандемии восхождение произошло без паломников. Для того, чтобы контролировать граждан, которые вернулись в Украину во время карантина, правоохранители создали специальную базу данных. В ней уже более 50 тысяч человек.

      Також у випуску:

      У Чернівцях виписали важкого пацієнта, якого 27 днів лікували від COVID-19.

      Московський патріархат закликав парафіян приходити до церкви за благодатним вогнем.

      У Польщі не планують скасовувати президентські вибори, голосування може відбутися за допомогою пошти.

      У ЄС ухвали пакет заходів підтримки та відновлення економіки після кризи.

      Теги: Новости Украины Пасха Выпуск новостей
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