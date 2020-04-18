Выпуск новостей за 15:00: Схождение Благодатного огня. Государственный контроль за изоляцией

В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 15:00 – в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Традиционную церемонию провели в субботу перед Пасхой в храме Господня. Из-за пандемии восхождение произошло без паломников. Для того, чтобы контролировать граждан, которые вернулись в Украину во время карантина, правоохранители создали специальную базу данных. В ней уже более 50 тысяч человек.

Також у випуску: У Чернівцях виписали важкого пацієнта, якого 27 днів лікували від COVID-19. Московський патріархат закликав парафіян приходити до церкви за благодатним вогнем. У Польщі не планують скасовувати президентські вибори, голосування може відбутися за допомогою пошти. У ЄС ухвали пакет заходів підтримки та відновлення економіки після кризи.