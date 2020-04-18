Випуск новин за 15:00: Сходження Благодатного вогню. Державний контроль за ізоляцією
У випуску новин за 18 квітня станом на 15:00 – в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Традиційну церемонію провели в суботу перед Великоднем у храмі Господнього. Через пандемію сходження відбулося без паломників. Для того, щоб контролювати громадян, які повернулись в Україну під час карантину, правоохоронці створили спеціальну базу даних. У ній вже понад 50 тисяч людей.
Також у випуску:
У Чернівцях виписали важкого пацієнта, якого 27 днів лікували від COVID-19.
Московський патріархат закликав парафіян приходити до церкви за благодатним вогнем.
У Польщі не планують скасовувати президентські вибори, голосування може відбутися за допомогою пошти.
У ЄС ухвали пакет заходів підтримки та відновлення економіки після кризи.
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