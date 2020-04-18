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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Випуск новин за 15:00: Сходження Благодатного вогню. Державний контроль за ізоляцією

      Випуск новин -

      У випуску новин за 18 квітня станом на 15:00 – в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Традиційну церемонію провели в суботу перед Великоднем у храмі Господнього. Через пандемію сходження відбулося без паломників. Для того, щоб контролювати громадян, які повернулись в Україну під час карантину, правоохоронці створили спеціальну базу даних. У ній вже понад 50 тисяч людей.

      Також у випуску:

      У Чернівцях виписали важкого пацієнта, якого 27 днів лікували від COVID-19.

      Московський патріархат закликав парафіян приходити до церкви за благодатним вогнем.

      У Польщі не планують скасовувати президентські вибори, голосування може відбутися за допомогою пошти.

      У ЄС ухвали пакет заходів підтримки та відновлення економіки після кризи.

      Теги: Новини України Великдень Випуск новин
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