Випуск новин за 15:00: Сходження Благодатного вогню. Державний контроль за ізоляцією

У випуску новин за 18 квітня станом на 15:00 – в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Традиційну церемонію провели в суботу перед Великоднем у храмі Господнього. Через пандемію сходження відбулося без паломників. Для того, щоб контролювати громадян, які повернулись в Україну під час карантину, правоохоронці створили спеціальну базу даних. У ній вже понад 50 тисяч людей.

Також у випуску: У Чернівцях виписали важкого пацієнта, якого 27 днів лікували від COVID-19. Московський патріархат закликав парафіян приходити до церкви за благодатним вогнем. У Польщі не планують скасовувати президентські вибори, голосування може відбутися за допомогою пошти. У ЄС ухвали пакет заходів підтримки та відновлення економіки після кризи.