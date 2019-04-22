Выпуск новостей за 15:00: Синютка в отставке. Параллельный подсчет голосов
В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 15:00 – отставку подал глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка. Об этом он заявил во время совещания. Впервые о своем увольнении Синютка заговорил еще после первого тура выборов президента. Гражданская организация "Опора" констатирует, что во время гонки наблюдатели не зафиксировали факты подкупа избирателей.
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Источник: 24 канал
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