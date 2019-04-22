Випуск новин за 15:00: Синютка у відставці. Паралельний підрахунок голосів

У випуску новин за 22 квітня станом на 15:00 – відставку подав голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Про це він заявив під час наради. Уперше про своє звільнення Синютка заговорив ще після першого туру виборів президента. Громадянська організація "Опора" констатує, що під час перегонів спостерігачі не зафіксувати фактів підкупу виборців.

Також у випуску: На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув один боєць. Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою. Реакція Петра Порошенка на результатів екзит-полів.

Джерело: 24 канал