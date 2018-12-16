Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на Донбассе. Протесты во Франции
В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 15:00 – на фронте один украинский военный погиб от пули снайпера, еще один получил ранение – это результат обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе. Уже пятые выходные подряд во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов", полиция задержала 179 участников.
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Источник: 24 канал
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