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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на Донбассе. Протесты во Франции

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 15:00 – на фронте один украинский военный погиб от пули снайпера, еще один получил ранение – это результат обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе. Уже пятые выходные подряд во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов", полиция задержала 179 участников.

      Также в выпуске:

      Митрополит Епифаний начал первую службу как глава Единой поместной церкви.

      Еще один пленный моряк заявил, что он – военнопленный.

      В США запретили использовать в цирке диких и экзотических животных.

      Почему путешественника-украинца с биометрическим паспортом могут не впустить в Европу.

      Теги: Война на Донбассе Протесты "желтых жилетов" Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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