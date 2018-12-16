Випуск новин за 15:00: Ситуація на Донбасі. Протести у Франції
У випуску новин за 16 грудня станом на 15:00 – на фронті один український військовий загинув від кулі снайпера, ще один отримав поранення – це результат обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі. Вже п'яті вихідні поспіль у Франції тривають протести "жовтих жилетів", поліція затримала 179 учасників.
Також у випуску:
Митрополит Епіфаній розпочав першу службу як голова Єдиної помісної церкви.
Ще один полонений моряк заявив, що він – військовополонений.
У США заборонили використовувати у цирку диких і екзотичних тварин.
Чому мандрівника-українця з біометричним паспортом можуть не впустити до Європи.
Джерело: 24 канал
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