Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на фронте. Яблочный Спас

В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 15:00 – неутешительные вести с фронта, за прошедшие сутки двое наших защитников погибли, известно, что один из них – 36-летний Василий Крищук. Еще трое получили ранения. Сегодня у православных христиан и греко-католиков день Преображения Господня. Это один из 12 наибольших христианских праздников, который в народе еще называют Яблочным Спасом.

Также в выпуске: Очередное затопление Киева. Причины ДТП в Польше. Санкции за "Северный поток-2".