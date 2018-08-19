Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на фронте. Яблочный Спас
В выпуске новостей за 19 августа по состоянию на 15:00 – неутешительные вести с фронта, за прошедшие сутки двое наших защитников погибли, известно, что один из них – 36-летний Василий Крищук. Еще трое получили ранения. Сегодня у православных христиан и греко-католиков день Преображения Господня. Это один из 12 наибольших христианских праздников, который в народе еще называют Яблочным Спасом.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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