Випуск новин за 15:00: Ситуація на фронті. Яблучний Спас
У випуску новин за 19 серпня станом на 15:00 – невтішні вісті з фронту, минулої доби двоє наших захисників загинуло, відомо, що один з них – 36-річний Василь Крищук. Ще троє отримали поранення. Сьогодні у православних християни та греко-католиків день Преображення Господнього. Це одне з 12 найбільших християнських свят, яке в народі ще називають Яблучним Спасом.
Також у випуску:
Чергове затоплення Києва.
Причини ДТП у Польщі.
Санкції через "Північний потік-2".
Джерело: 24 канал
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