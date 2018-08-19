Випуск новин за 15:00: Ситуація на фронті. Яблучний Спас

У випуску новин за 19 серпня станом на 15:00 – невтішні вісті з фронту, минулої доби двоє наших захисників загинуло, відомо, що один з них – 36-річний Василь Крищук. Ще троє отримали поранення. Сьогодні у православних християни та греко-католиків день Преображення Господнього. Це одне з 12 найбільших християнських свят, яке в народі ще називають Яблучним Спасом.

Також у випуску: Чергове затоплення Києва. Причини ДТП у Польщі. Санкції через "Північний потік-2".