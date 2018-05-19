Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на фронте. Состояние заключенного Балуха
В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 15:00 – на фронте неспокойно, лишь с полудня боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский защитник подорвался на взрывном устройстве, его состояние тяжелое. Омбудсмен России заявил, что Владимир Балух не голодает, а питается по специальной схеме.
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Источник: 24 Канал
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