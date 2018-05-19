Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на фронте. Состояние заключенного Балуха

В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 15:00 – на фронте неспокойно, лишь с полудня боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский защитник подорвался на взрывном устройстве, его состояние тяжелое. Омбудсмен России заявил, что Владимир Балух не голодает, а питается по специальной схеме.

Также в выпуске: СБУ обнародовала очередные доказательства причастности России к войне на Донбассе. Принц Гарри и Меган Маркл поженились. Авиакатастрофа на Кубе: погибли более сотни человек.