Випуск новин за 15:00: Ситуація на фронті. Стан ув'язненого Балуха

У випуску новин за 19 травня станом на 15:00 – на фронті неспокійно, лише з опівдня бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ. Один український захисник підірвався на вибуховому пристрої, його стан важкий. Омбудсмен Росії заявила, що Володимир Балух не голодує, а харчується за спеціальною схемою.

Також у випуску: СБУ оприлюднила чергові докази причетності Росії до війни на Донбасі. Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися. Авіакатастрофа на Кубі: загинуло більше сотні людей.