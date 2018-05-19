Випуск новин за 15:00: Ситуація на фронті. Стан ув'язненого Балуха
У випуску новин за 19 травня станом на 15:00 – на фронті неспокійно, лише з опівдня бойовики 11 разів обстріляли позиції ЗСУ. Один український захисник підірвався на вибуховому пристрої, його стан важкий. Омбудсмен Росії заявила, що Володимир Балух не голодує, а харчується за спеціальною схемою.
Також у випуску:
СБУ оприлюднила чергові докази причетності Росії до війни на Донбасі.
Принц Гаррі і Меган Маркл одружилися.
Авіакатастрофа на Кубі: загинуло більше сотні людей.
Джерело: 24 Канал
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