Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на фронте. Свидания агентов Кремля

В выпуске новостей за 23 июня по состоянию на 15:00 – Вышинского, с которым сегодня должна была встретиться российский омбудсмен, не перевезли из Херсона в Киев. На фронте российские боевики ранили двух украинских военных.

Также в выпуске: Двум братьям Каськива сообщили о подозрении в хищении государственных средств. Жизнь Балуха под угрозой. Образовательный террор: как с оккупированных Россией территорий приехать в Украину и стать студентом.