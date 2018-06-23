Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на фронте. Свидания агентов Кремля

Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на фронте. Свидания агентов КремляВыпуск новостей 16 Читати новину українською
В выпуске новостей за 23 июня по состоянию на 15:00 – Вышинского, с которым сегодня должна была встретиться российский омбудсмен, не перевезли из Херсона в Киев. На фронте российские боевики ранили двух украинских военных.
Также в выпуске:
Двум братьям Каськива сообщили о подозрении в хищении государственных средств.
Жизнь Балуха под угрозой.
Образовательный террор: как с оккупированных Россией территорий приехать в Украину и стать студентом.
Источник: 24 канал
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