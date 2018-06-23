Випуск новин за 15:00: Ситуація на фронті. Побачення агентів Кремля

У випуску новин за 23 червня станом на 15:00 – Вишинського, з яким сьогодні повинна була зустрітися російська омбудсвумен, не перевезли із Херсона до Києва. На фронті російські бойовики поранили двох українських військових.

Також у випуску: Двом братам Каськіва повідомили про підозру в розкраденні державних коштів. Життя Балуха під загрозою. Освітній терор: як з окупованих Росією територій приїхати до України і стати студентом.