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Випуск новин за 15:00: Ситуація на фронті. Побачення агентів Кремля

Випуск новин 25 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 червня станом на 15:00 – Вишинського, з яким сьогодні повинна була зустрітися російська омбудсвумен, не перевезли із Херсона до Києва. На фронті російські бойовики поранили двох українських військових.

Також у випуску:

Двом братам Каськіва повідомили про підозру в розкраденні державних коштів.

Життя Балуха під загрозою.

Освітній терор: як з окупованих Росією територій приїхати до України і стати студентом.

 
 
Теги: Випуск новин Україна – Росія Війна на Донбасі Кирило Вишинський
Джерело: 24 канал
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