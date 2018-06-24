Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на фронте. Встреча Трампа и Путина

Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на фронте. Встреча Трампа и ПутинаВыпуск новостей 48 Читати новину українською
В выпуске новостей за 24 июня по состоянию на 15:00 – за минувшие сутки пятеро украинских военных ранены, их госпитализировали. Оккупанты 25 раз открывали огонь по нашим позициям, применяли артиллерию и минометы. Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал встречу Трампа и Путина, которая может состояться в июле.
Также в выпуске:
В Турции начались досрочные выборы президента и парламента.
На Сумщине мужчина собрал более полусотни старых мотоциклов и автомобилей.
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Источник: 24 канал
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