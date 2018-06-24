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Випуск новин за 15:00: Ситуація на фронті. Зустріч Трампа і Путіна

Випуск новин 32 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 червня станом на 15:00 – за минулу добу п'ятеро українських військових поранені, їх госпіталізували. Окупанти 25 разів відкривали вогонь по наших позиціях, застосовували артилерію та міномети. Держсекретар США Майк Помпео анонсував зустріч Трампа і Путіна, яка може відбутися в липні.

Також у випуску:

У Туреччині розпочалися дострокові вибори президента і парламенту.

На Сумщині чоловік зібрав понад півсотні старих мотоциклів та автівок. 

У Львові напали на табір ромів: загинув чоловік.

Теги: Новини політики Випуск новин Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил Новини США Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін Майк Помпео
Джерело: 24 канал
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