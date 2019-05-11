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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Выпуск новостей за 15:00: Скаутский съезд на Черкасщине. Обстрелы на Донбассе

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 15:00 – в Черкасской области продолжается сбор-поход скаутов "Казацкими путями". Более тысячи подростков со всей Украины разбили палаточный городок у Выграева и живут в экстремальных условиях леса. На фронте враг продолжает бить из минометов по позициям наших военных, один украинский защитник ранен.

      Также в выпуске:

      Садовый заявил, что готов бороться за пост премьер-министра Украины.

      Представитель госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Россия на Донбассе ухудшила жизнь даже русскоязычных, которых пришла "защищать".

      В Донецком СИЗО убили несовершеннолетнего парня, сейчас там проводятся обыски камер.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Дети и несовершеннолетние Война
      Источник: 24 канал
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