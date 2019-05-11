Выпуск новостей за 15:00: Скаутский съезд на Черкасщине. Обстрелы на Донбассе
В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 15:00 – в Черкасской области продолжается сбор-поход скаутов "Казацкими путями". Более тысячи подростков со всей Украины разбили палаточный городок у Выграева и живут в экстремальных условиях леса. На фронте враг продолжает бить из минометов по позициям наших военных, один украинский защитник ранен.
Также в выпуске:
Садовый заявил, что готов бороться за пост премьер-министра Украины.
Представитель госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Россия на Донбассе ухудшила жизнь даже русскоязычных, которых пришла "защищать".
В Донецком СИЗО убили несовершеннолетнего парня, сейчас там проводятся обыски камер.
Источник: 24 канал
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