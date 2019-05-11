Випуск новин за 15:00: Скаутський з'їзд на Черкащині. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 11 травня станом на 15:00 – на Черкащині триває збір-похід скаутів "Козацькими шляхами". Понад тисяча підлітків з усієї України розбили наметове містечко біля Виграєва та живуть в екстремальних умовах лісу. На фронті ворог продовжує гатити з мінометів по позиціях наших військових, один український захисник поранений.

Також у випуску: Садовий заявив, що готовий боротися за посаду прем'єр-міністра України. Представник держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Росія на Донбасі погіршила життя навіть російськомовних, яких прийшла "захищати". У Донецькому СІЗО вбили неповнолітнього хлопця, зараз там проводяться обшуки камер.

Джерело: 24 канал