Выпуск новостей за 15:00: Смертельное ДТП в оккупированном Крыму. Проверка самолетов Украиной
В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 15:00 – в оккупированном Крыму электричка протаранила микроавтобус, пять человек погибли. Украина проверит свои самолеты в Сирии, Ираке и Иране. В частности, будут проверять информацию о сирийской компании "Шам Уингс" и перевозке ею российских наемников между Дамаском и Ростовом-на-Дону.
Также в выпуске:
Экипаж судна "Норд" пытался незаконно выехать из Украины.
Где и как украинцы празднуют пасху.
По меньшей мере 70 человек погибли в результате химической атаки в Сирии. В Госдепартаменте США заявили, что Россия ответственна за эту трагедию.
Бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предлагают сменить имена и переехать в Соединенных Штатов.
В Венгрии продолжаются парламентские выборы.
Источник: 24 Канал
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