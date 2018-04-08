Выпуск новостей за 15:00: Смертельное ДТП в оккупированном Крыму. Проверка самолетов Украиной

В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 15:00 – в оккупированном Крыму электричка протаранила микроавтобус, пять человек погибли. Украина проверит свои самолеты в Сирии, Ираке и Иране. В частности, будут проверять информацию о сирийской компании "Шам Уингс" и перевозке ею российских наемников между Дамаском и Ростовом-на-Дону.

Также в выпуске:

Экипаж судна "Норд" пытался незаконно выехать из Украины.

Где и как украинцы празднуют пасху.

По меньшей мере 70 человек погибли в результате химической атаки в Сирии. В Госдепартаменте США заявили, что Россия ответственна за эту трагедию.

Бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предлагают сменить имена и переехать в Соединенных Штатов.

В Венгрии продолжаются парламентские выборы.