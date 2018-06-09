Выпуск новостей за 15:00: Список пленников Кремля. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 9 июня, станет на 15:00 – евродепутаты напомнят футбольным болельщикам о бесчинствах России, чиновники составили список пленников Кремля в котором полторы сотни фамилий. За сутки на Востоке Украины ранены шестеро украинских защитников, российские оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Также в выпуске: Кремлевский пленник Станислав Клых объявил голодовку. Страны "Большой семерки" единодушно выступили против призыва Трампа о вступлении России в G7. Организаторов куриного могильника под Гавриловкой арестовали на 60 суток.