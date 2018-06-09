Випуск новин за 15:00: Список бранців Кремля. Доба на фронті

У випуску новин за 9 червня станом на 15:00 – євродепутати нагадають футбольним вболівальникам про безчинства Росії, чиновники склали список бранців Кремля у якому півтори сотні прізвищ. За добу на Сході України поранено шестеро українських захисників, російські окупанти 38 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Також у випуску: Кремлівський бранець Станіслав Клих оголосив голодування. Країни "Великої сімки" одностайно виступили проти заклику Трампа щодо вступу Росії до G7. Організаторів курячого могильника під Гаврилівкою заарештували на 60 діб.