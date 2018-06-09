Випуск новин за 15:00: Список бранців Кремля. Доба на фронті
У випуску новин за 9 червня станом на 15:00 – євродепутати нагадають футбольним вболівальникам про безчинства Росії, чиновники склали список бранців Кремля у якому півтори сотні прізвищ. За добу на Сході України поранено шестеро українських захисників, російські окупанти 38 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Також у випуску:
Кремлівський бранець Станіслав Клих оголосив голодування.
Країни "Великої сімки" одностайно виступили проти заклику Трампа щодо вступу Росії до G7.
Організаторів курячого могильника під Гаврилівкою заарештували на 60 діб.
Джерело: 24 канал
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