Выпуск новостей за 15:00: Список погибших в авиакатастрофе. Отмена рейсов в Иран

В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 15:00 – сейчас известно, что среди погибших в авиакатастрофе Боинга вблизи Тегерана – граждане семи стран: Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Мировые авиакомпании пока отменяют полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Также в выпуске: В авиакатастрофе погибли 11 украинцев: двое пассажиров и девять членов экипажа. В связи с падением украинского самолета в Иране состоялся брифинг премьер-министра Алексея Гончарука и секретаря СНБО Алексея Данилова. Президент Владимир Зеленский поручил проверить летную пригодность всего украинского гражданского флота.