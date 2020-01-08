Выпуск новостей за 15:00: Список погибших в авиакатастрофе. Отмена рейсов в Иран
В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 15:00 – сейчас известно, что среди погибших в авиакатастрофе Боинга вблизи Тегерана – граждане семи стран: Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Мировые авиакомпании пока отменяют полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
Также в выпуске:
В авиакатастрофе погибли 11 украинцев: двое пассажиров и девять членов экипажа.
В связи с падением украинского самолета в Иране состоялся брифинг премьер-министра Алексея Гончарука и секретаря СНБО Алексея Данилова.
Президент Владимир Зеленский поручил проверить летную пригодность всего украинского гражданского флота.
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