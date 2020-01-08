Випуск новин за 15:00: Список загиблих в авіакатастрофі. Скасування рейсів до Ірану

У випуску новин за 8 січня станом на 15:00 – наразі відомо, що серед загиблих у авіакатастрофі Боїнга поблизу Тегерана – громадяни семи країн: України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії. Світові авіакомпанії наразі скасовують польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.

Також у випуску: В авіакатастрофі загинули 11 українців: двоє пасажирі та дев'ять членів екіпажу. У зв'язку з падіннім українського літака в Ірані відбувся брифінг Прем’єр-міністра Олексія Гончарука і Секретаря РНБО Олексія Данілова. Президент Володимир Зеленський доручив перевірити льотну придатність всього українського цивільного флоту.