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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 15:00: Список загиблих в авіакатастрофі. Скасування рейсів до Ірану

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 січня станом на 15:00 – наразі відомо, що серед загиблих у авіакатастрофі Боїнга поблизу Тегерана – громадяни семи країн: України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії. Світові авіакомпанії наразі скасовують польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку.

      Також у випуску:

      В авіакатастрофі загинули 11 українців: двоє пасажирі та дев'ять членів екіпажу.

      У зв'язку з падіннім українського літака в Ірані відбувся брифінг Прем’єр-міністра Олексія Гончарука і Секретаря РНБО Олексія Данілова.

      Президент Володимир Зеленський доручив перевірити льотну придатність всього українського цивільного флоту.

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      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Випуск новин
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