Выпуск новостей за 15:00: Сутки на фронте. Обращение Украины к Илону Маску

В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 15:00 за сутки на фронте было 16 обстрелов и ни одного раненого. Боевики теперь, кроме запрещенных минометов, бьют по еще и из крупнокалиберных гранатометов. Украинское посольство в Вашингтоне обратилось к Илону Маску за помощью для украинцев.

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