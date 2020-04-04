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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 15:00: Сутки на фронте. Обращение Украины к Илону Маску

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 15:00 за сутки на фронте было 16 обстрелов и ни одного раненого. Боевики теперь, кроме запрещенных минометов, бьют по еще и из крупнокалиберных гранатометов. Украинское посольство в Вашингтоне обратилось к Илону Маску за помощью для украинцев.

      Также в выпуске:

      Вторая смерть от коронавируса на Житомирщине. От болезни умер мужчина 1972 года рождения.

      Сегодня умер Иван Вакарчук – украинский физик, политик и общественный деятель.

      Количество украинцев, которые умерли от коронавируса заграницей выросло до 5. Об этом сообщили в Минздраве.

      В Китае сегодня чтят память жертв COVID-19. В десять утра по местному времени город остановился на 3 минуты.

      Теги: Новости США Война на Донбассе Выпуск новостей
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