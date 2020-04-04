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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 15:00: Доба на фронті. Звернення України до Ілона Маска

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 квітня станом на 15:00 – за добу на фронті було 16 обстрілів і жодного пораненого. Бойовики тепер, окрім заборонених мінометів, гатять по ще й великокаліберних гранатометів. Українське посольство у Вашингтоні звернулося до Ілона Маска по допомогу українцям.

      Також у випуску:

      Друга смерть від коронавірусу на Житомирщині. Від недуги помер чоловік 1972 року народження.

      Сьогодні помер Іван Вакарчук – український фізик, політик і громадський діяч.

      Кількість українців, які померли від коронавірусу закордоном зросла до 5. Про це повідомили у МОЗ.

      У Китаї сьогодні вшановують пам'ять жертв COVID-19. О десятій ранку за місцевим часом місто зупинилося на 3 хвилини.

      Теги: Новини США Війна на Донбасі Випуск новин
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