Випуск новин за 15:00: Доба на фронті. Звернення України до Ілона Маска
У випуску новин за 4 квітня станом на 15:00 – за добу на фронті було 16 обстрілів і жодного пораненого. Бойовики тепер, окрім заборонених мінометів, гатять по ще й великокаліберних гранатометів. Українське посольство у Вашингтоні звернулося до Ілона Маска по допомогу українцям.
Також у випуску:
Друга смерть від коронавірусу на Житомирщині. Від недуги помер чоловік 1972 року народження.
Сьогодні помер Іван Вакарчук – український фізик, політик і громадський діяч.
Кількість українців, які померли від коронавірусу закордоном зросла до 5. Про це повідомили у МОЗ.
У Китаї сьогодні вшановують пам'ять жертв COVID-19. О десятій ранку за місцевим часом місто зупинилося на 3 хвилини.
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