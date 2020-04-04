Випуск новин за 15:00: Доба на фронті. Звернення України до Ілона Маска

У випуску новин за 4 квітня станом на 15:00 – за добу на фронті було 16 обстрілів і жодного пораненого. Бойовики тепер, окрім заборонених мінометів, гатять по ще й великокаліберних гранатометів. Українське посольство у Вашингтоні звернулося до Ілона Маска по допомогу українцям.

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