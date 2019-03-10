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      Выпуск новостей за 15:00: Трагедия в Виннице. Протесты в России

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 15:00 – от сильного порыва ветра в Виннице дерево рухнуло прямо на 11-летнюю девочку, которая стояла с мамой на остановке. Медики, прибывшие на место, не смогли ее спасти. Несколько тысяч россиян вышли на митинг в Москве: они протестуют против изоляции интернета. Полиция начала задерживать активистов еще до начала мероприятия.

      Также в выпуске:

      В Эфиопии разбился пассажирский "Боинг", на борту которого находились 157 человек, все погибли.

      Украинцы на открытых территориях сжигают траву и кустарники: почему нельзя этого делать.

      Сегодня синоптики прогнозируют сильные ветры и дожди по всей территории Украины.

      В Киеве и Черкассах проходят протесты Нацкорпуса по делу семьи Гладковского, десятки пострадавших.

       

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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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