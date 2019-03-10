Выпуск новостей за 15:00: Трагедия в Виннице. Протесты в России

В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 15:00 – от сильного порыва ветра в Виннице дерево рухнуло прямо на 11-летнюю девочку, которая стояла с мамой на остановке. Медики, прибывшие на место, не смогли ее спасти. Несколько тысяч россиян вышли на митинг в Москве: они протестуют против изоляции интернета. Полиция начала задерживать активистов еще до начала мероприятия.

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